Cittadella-Reggina 3-2, le pagelle di StrettoWeb: primo tempo importante, ripresa passiva

18 Febbraio 2023 16:39

Cittadella-Reggina finisce 3-2. La beffa amaranto si consuma nella ripresa, dopo il doppio vantaggio iniziale. A un primo tempo perfetto si contrappone una ripresa passiva, condizionata dal rosso a Fabbian. Di seguito le nostre pagelle.

Contini 5.5 – Sui tre gol può poco, in generale è però un po’ incerto nelle uscite e non sembra trasmettere sicurezza.

Pierozzi 5.5 – Nel primo tempo, bene come tutti, nella ripresa Antonucci fa quello che vuole dal suo lato.

Cionek 5.5 – Ci mette esperienza, nel primo tempo la difesa non rischia, ma nel secondo l’inerzia non aiuta e la retroguardia soffre troppo, con la squadra schiacciata.

Terranova 5 – Sfortunato nella deviazione del 2-2, anche se forse quella situazione si poteva gestire meglio.

Di Chiara 5 – Solo un affondo, è meno lucido del solito in questa fase. Due dei tre gol arrivano dal suo lato, a sinistra.

Fabbian 6 – Un voto in meno per l’ingenuità sul giallo. Il primo è una sciocchezza – forse un po’ eccessiva la sanzione – il secondo è abbastanza netto. Ha il merito, come sempre, di fare un gol da prima punta su corner.

Majer 6 – Anche nel suo caso il giallo in avvio è esagerato, specie dopo tre minuti, e per questo lo condiziona. Ma tiene bene fino a che è in campo.

Hernani 7 – Lui e Menez con la palla non giocano a calcio, ma ballano. L’azione nello stretto che lo porta al gol è da far vedere nelle scuole calcio. Magia. Peccato che non serva a nulla.

Canotto 6 – Degli uomini offensivi è quello che partecipa meno alla manovra.

Ménez 6.5 – Basta semplicemente l’azione dello 0-2 per assegnargli questo voto. Solo questo.

Rivas 6 – Parte da lui l’azione dello 0-2. Lo sappiamo, quando va in campo aperto è imprendibile. C’erano tutte le condizioni, dopo il vantaggio, ma il rosso a Fabbian cambia i piani e ha qualche responsabilità sull’1-2, dove non copre a dovere.

dal 54′ Gori 6 – Impossibile chiedere miracoli, entra e rimane da solo lì davanti, nel periodo peggiore di gara.

dal 54′ Liotti 5.5 – Il 3-2 arriva dal lato sinistro, la squadra è troppo passiva.

dal 54′ Crisetig 5 – Prende il giallo appena entra e lo condiziona, in un momento in cui la squadra resta troppo passiva.

dal 56′ Loiacono 5 – La difesa con lui passa a 3, ma l’atteggiamento generale rimane quello.

dal 71′ Lombardi 5.5 – Idem come sopra.

All. Inzaghi 5 – Dottor Jekill e Mister Hyde. Primo tempo importante: va in vantaggio e a spazi apertissimi fa un po’ quello che vuole con quelli davanti. Il rosso a Fabbian lo intimorisce e, subìto l’1-2, si chiude togliendo tutti gli attaccanti e coprendo difesa e centrocampo. Al di là di uomini e schieramento, è inspiegabile un atteggiamento forse troppo passivo al netto di un grande primo tempo.