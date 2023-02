Cittadella-Reggina, le formazioni ufficiali: Inzaghi torna all’antico

18 Febbraio 2023 13:11

Scacciare via periodo negativo e contestazioni. È l’obiettivo della Reggina in quel di Cittadella, squadra battuta all’andata al Granillo per 3-0 in tutt’altro momento della stagione, quello in cui la squadra segnava con facilità, subiva pochissimo ma doveva ancora rendersi conto di cosa voleva fare da grande. Dopo oltre un girone, invece, le certezze sono state acquisite, ma vanno consolidate e soprattutto ritrovate dopo le tre sconfitte consecutive. Come sempre StrettoWeb è al fianco della compagine amaranto con tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live, commento, tabellino e contenuti post gara.

Cittadella-Reggina, formazioni ufficiali

Mister Inzaghi torna all’antico. Falso nove, con Rivas e Canotto larghi e col centrocampo titolare, quindi Majer di nuovo play e Fabbian ed Hernani ai suoi fianchi. Torna Di Chiara a sinistra, confermati Terranova e Cionek centrali. 4-3-1-2 per il Cittadella.

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Mastrantonio, Frare, Mattioli, Giraudo; Vita, Pavan, Branca; Crociata; Antonucci, Maistrello. In panchina: Manfrin, Maniero, Felicioli, Embalo, Donnarumma, Ciriello, Carriero, Ambrosino, Asencio, Magrassi. Allenatore: Edoardo Gorini.

Reggina (4-3-3): Contini; Pierozzi, Cionek, Terranova, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Canotto, Ménez, Rivas. In panchina: Aglietti, Colombi, Liotti, Loiacono, Bondo, Crisetig, Lombardi, Cicerelli, Gori, Strelec. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Marco Di Bello di Brindisi. Assistenti: Damiano Margani di Latina e Davide Moro di Schio. IV ufficiale: Simone Gauzolino di Torino. VAR: Antonio Di Martino di Teramo. A-VAR: Antonio Giua di Olbia.