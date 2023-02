Reggina, che mazzata! Da 0-2 a 3-2 a Cittadella, quarto stop di fila

18 Febbraio 2023 15:31

Una beffa, una mazzata che non ci voleva, in un momento delicato. La Reggina perde ancora, a Cittadella, per 3-2, ma con il doppio vantaggio in mano all’intervallo. E’ il quarto stop di fila, il quinto nelle ultime sei. Crisi certificata, ma di una squadra che continua a giocare, comandare, ma che al primo episodio negativo si sfalda in maniera incredibile e che nella ripresa cambia volto rispetto al primo tempo. Il vantaggio c’è, questa volta, dopo mesi: è del solito Fabbian, che stacca più in alto di tutti su corner. Gli spazi si aprono, la Reggina va a nozze e il gol dello 0-2 è una meraviglia: l’azione parte da Rivas, passa da Menez e arriva a Hernani. Amaranto sul velluto, ma Fabbian si becca un doppio giallo (primo esagerato, secondo meritato) che non aiuta e che, col senno di poi, distrugge la testa della squadra di Inzaghi.

Pronti via, infatti, e dopo pochi secondi dalla ripresa (come a Palermo) arriva l’1-2 del Cittadella con un super gol di Crociata. Inzaghi si copre, passa a tre e rinforza il centrocampo, togliendo tutti gli uomini del tridente e lasciando il solo Gori a spalleggiare. L’unico obiettivo è quello di difendere il vantaggio, ma Contini e compagni non ci riescono. Prima arriva il 2-2 su piazzato con deviazione fortunosa di Terranova, poi il 3-2 di Carriero nel finale con un altro super gol a incrociare. E’ la beffa finale. Di seguito il tabellino.

Cittadella-Reggina 3-2, il tabellino

Marcatori: 20′ Fabbian (R), 26′ Hernani, 47′ Crociata (C), 67′ aut. Terranova (C), 86′ Carriero (C).

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli (46′ Magrassi), Pavan, Frare, Giraudo; Vita, Branca (63′ Carriero), Mastrantonio (46′ Ambrosino); Crociata; Antonucci, Maistrello (63′ Asencio). In panchina: Manfrin, Maniero, Felicioli, Embalo, Donnarumma, Ciriello. Allenatore: Edoardo Gorini.

Reggina (4-3-3): Contini; Pierozzi, Cionek, Terranova, Di Chiara; Fabbian, Majer (55′ Crisetig), Hernani (72′ Lombardi); Canotto (55′ Liotti), Ménez (55′ Gori), Rivas (59′ Loiaconno). In panchina: Aglietti, Colombi, Bondo, Cicerelli, Strelec. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Marco Di Bello di Brindisi. Assistenti: Damiano Margani di Latina e Davide Moro di Schio. IV ufficiale: Simone Gauzolino di Torino. VAR: Antonio Di Martino di Teramo. A-VAR: Antonio Giua di Olbia.

Note – Spettatori 3 918, di cui 928 ospiti. Ammoniti: Majer (R), Branca (C), Fabbian (R), Crisetig (R), Cionek (R), Espulso: al 45′ Fabbian (R) per doppia ammonizione. Calci d’angolo: 7-5. Recupero: 3’pt; 5’st.

Cittadella-Reggina, cronaca testuale live

90’+5 – Finisce qui: la Reggina perde per 3-2 a Cittadella.

90′ – Sono 5 i minuti di recupero.

86′ – Il Cittadella completa la rimonta: è 3-2 al Tombolato! Carriero si inserisce in mezzo, si gira e conclude sotto l’incrocio. Beffa assurda, mazzata psicologica per gli amaranto.

82′ – Crociata ci riprova, la palla sfiora la traversa.

81′ – Fase tranquilla di gara, Lombardi ci prova da fuori ma il tiro è telefonato.

71′ – Quinto e ultimo cambio per Inzaghi: fuori Hernani, dentro Lombardi.

69′ – La Reggina prova a rispondere su corner: Gori di testa, palla alta non di molto.

67′ – Il Cittadella la riprende, è 2-2! Deviazione di Terranova su piazzato velenoso. Tutto da rifare per la Reggina, che è anche in 10.

65′ – Giallo per Cionek, che ferma con le cattive Antonucci. Il numero 10 granata sta impensierendo la difesa amaranto sul lato destro.

62′ – Carriero e Asencio per il Cittadella, ora è girandola dei cambi.

58′ – Quarto cambio per la Reggina: fuori Rivas, dentro Loiacono. Difesa a 3.

56′ – Subito giallo per Crisetig.

54′ – Triplo cambio per Inzaghi: dentro Liotti, Crisetig e Gori per Canotto, Majer e Menez.

47′ – Il Cittadella accorcia, super gol di Crociata. Comincia in salita la ripresa della Reggina. Il giocatore granata sferra un destro bellissimo a incrociare dalla trequarti e da posizione defilata, Contini non può nulla.

46′ – Comincia la ripresa di Cittadella-Reggina. Due i cambi all’intervallo: dentro Ambrosino e Magrassi per i granata. Inzaghi per ora non cambia nulla.

SECONDO TEMPO

45’+3 – Dopo tre minuti di recupero, finisce il primo tempo. Cittadella-Reggina 0-2, ma amaranto con l’uomo in meno.

45′ – Rosso per Fabbian! Doppio giallo, la Reggina rimane in 10. 3 i minuti di recupero.

37′ – Giallo per Fabbian.

34′ – Meraviglioso cambio di campo di Rivas per Canotto, che conclude al volo, ma Kastrati respinge. Reggina in scioltezza.

32′ – Brutta botta per Hernani, costretto a ricevere il ghiaccio. Il giocatore si rialza.

26′ – LA REGGINA RADDOPPIA! Rivas sfonda, poi si arriva a un bellissimo scambio nello stretto tra Menez e Hernani, che incrocia alla grande. Magia!

20′ – Reggina a un passo dal raddoppio! Rivas fa tutto bene a sinistra, sfonda ma si fa respingere il tiro quasi sulla linea da un difensore.

19′ – REGGINA IN VANTAGGIO! Sempre il solito Fabbian, che inzucca alla grande da corner. Bellissimo e profondo l’abbraccio a mister Inzaghi.

13′ – Crociata da fuori, tiro debole, blocca Contini.

8′ – Altro giallo, questa volta per il Cittadella: Branca salta male. Subito severo Di Bello.

5′ – Primo giallo della partita: gamba tesa di Majer, che come Palermo sarà condizionato dall’ammonizione per tutto il resto della gara.

2′ – Vita da fuori, tiro telefonato, palla fuori.

1′ – Partiti! Comincia Cittadella-Reggina!

PRIMO TEMPO

Cittadella-Reggina, formazioni ufficiali

Mister Inzaghi torna all’antico. Falso nove, con Rivas e Canotto larghi e col centrocampo titolare, quindi Majer di nuovo play e Fabbian ed Hernani ai suoi fianchi. Torna Di Chiara a sinistra, confermati Terranova e Cionek centrali. 4-3-1-2 per il Cittadella.

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Mastrantonio, Frare, Mattioli, Giraudo; Vita, Pavan, Branca; Crociata; Antonucci, Maistrello. In panchina: Manfrin, Maniero, Felicioli, Embalo, Donnarumma, Ciriello, Carriero, Ambrosino, Asencio, Magrassi. Allenatore: Edoardo Gorini.

Reggina (4-3-3): Contini; Pierozzi, Cionek, Terranova, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Canotto, Ménez, Rivas. In panchina: Aglietti, Colombi, Liotti, Loiacono, Bondo, Crisetig, Lombardi, Cicerelli, Gori, Strelec. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Marco Di Bello di Brindisi. Assistenti: Damiano Margani di Latina e Davide Moro di Schio. IV ufficiale: Simone Gauzolino di Torino. VAR: Antonio Di Martino di Teramo. A-VAR: Antonio Giua di Olbia.