Gioia Tauro, il Circolo territoriale di Gioventù Nazionale verrà intitolato al magistrato Antonino Scopelliti

21 Febbraio 2023 12:01

Il Circolo territoriale di Gioventù Nazionale di Gioia Tauro verrà intitolato ad Antonino Scopelliti, magistrato calabrese apprezzato per le qualità umane, professionali e l’impegno civile, ucciso in un agguato il 9 agosto 1991 a Campo Piale nel territorio di Villa San Giovanni. Il magistrato, sostituto procuratore generale in Cassazione, avrebbe dovuto sostenere l’accusa davanti alla Corte di legittimità nella fase conclusiva del maxiprocesso di Palermo.

Qualcuno lo uccise prima, per lanciare un chiaro messaggio di terrore allo Stato. Amava il suo lavoro e considerava il ruolo di magistrato una funzione svolta a favore della libertà, della legalità e della giustizia. A ratificarne formalmente la nascita sono il Portavoce Greta Legato e Angela Angilletta, vice-portavoce nonché responsabile regionale del movimento giovanile. Le stesse hanno sottolineato l’importanza simbolica dell’intitolazione del Circolo poiché consente di esaltarne la figura e perpetuarne la memoria.