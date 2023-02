Cinquefrondi: tutto pronto per il Carnevale 2023 | PROGRAMMA

17 Febbraio 2023 13:16

Quest’anno il Carnevale a Cinquefrondi sarà più entusiasmante che mai. Domenica 19 febbraio infatti, a partire dalle ore 15:00 con raduno presso il Piazzale Campo Sportivo, avranno inizio i due giorni di divertimento. I carri insieme alla fattiva collaborazione delle Associazioni, dei cittadini e delle Attività Comunali che hanno sistemato, insieme al supporto economico dell’Amministrazione, le spese per i materiali.

La sfilata avrà inizio dal Piazzale Campo Sportivo e colorerà le vie del paese fino all’arrivo a Piazza Castello dove ci sarà animazione e tanto divertimento. La manifestazione del Carnevale è sempre stata molto attesa per la spensieratezza e la gioia che trasmette a grandi e piccini e l’Amministrazione non può che supportare le iniziative come queste che puntano a far divertire e colorare la nostra cittadina.