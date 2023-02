Cinquefrondi: grande successo per gli eventi di Carnevale

22 Febbraio 2023 13:14

“Grande soddisfazione per la riuscita del carnevale a Cinquefrondi. Arte, creatività, tradizioni; sono solo alcuni degli elementi espressi nelle due giornate di festeggiamenti. Coinvolgere i cittadini in tutte le iniziative che si tengono, attrarre visitatori dai Comuni limitrofi, come straordinariamente dimostrato nel periodo natalizio, è un obiettivo primario da perseguire nell’attività politica di questa Amministrazione”, è quanto scrive in una nota l’amministrazione comunale di Cinquefrondi. “Come sempre accade, la riuscita organizzativa di eventi di tale portata, non sarebbe possibile senza il fondamentale contributo delle sempre puntuali Associazioni di Cinquefrondi. E del consueto gruppo di volontari i quali accolgono con un commovente e genuino entusiasmo ogni opportunità possibile per la crescita della comunità“, rimarca la nota.

L’Amministrazione comunale, in particolare nelle figure del Sindaco Michele Conia e dell’Assessore con delega agli Eventi Giada Porretta, sono “soddisfatti ed orgogliosi della riuscita soprattutto per il riscatto sociale che questa comunità ha avviato negli ultimi anni. La vera vittoria sta proprio nell’aggregazione, nella collaborazione, nella partecipazione e nell’orgoglio di vivere Cinquefrondi”.