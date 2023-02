La Cina annuncia un’iniziativa per la pace in Ucraina

18 Febbraio 2023 16:50

La Cina annuncia, dalla Conferenza sulla sicurezza in corso a Monaco, un’iniziativa per la pace in Ucraina, mentre il segretario generale della Nato, Jens Stoltenbergi, invita gli alleati a “raddoppiare il sostegno a Kiev, contro l’invasione russa”.

“Siamo pronti ad un’iniziativa per il superamento della crisi dell’Ucraina”, ha sottolineato il capo della diplomazia del Partito Comunista cinese Wang Yi. “La pace deve avere una chance. Noi saremo dalla parte del dialogo e della pace”, rimarca il rappresentante cinese.