Checco Zalone in Calabria con “Amore + IVA”: al via la prevendita | INFO e DETTAGLI

21 Febbraio 2023 18:05

Confermata per il prossimo 4 luglio alle ore 21:00 allo Stadio Guido d’Ippolito di Lamezia Terme l’unica tappa in Calabria del tour “Amore + Iva”, il nuovo show di Checco Zalone, l’attore comico italiano di maggior successo degli ultimi anni. Per l’eccezionale spettacolo prodotto da Arcobaleno Tre, la società guidata dal manager Lucio Presta, sono disponibili i biglietti su www.ticketone.it e in tutti i punti autorizzati.

Già venduti in pochi giorni circa mille dei quattromila biglietti disponibili, tutti a sedere. L’allestimento, rende noto Ruggero Pegna, che ha proposto questa location e ne cura l’organizzazione con la sua Show Net srl, prevede il posizionamento del grande palcoscenico di fronte alla tribuna coperta all’altezza di centro campo, come già avvenuto la scorsa estate per il concerto di Luigi Strangis.

Sul rettangolo di gioco sarà sistema una platea di 2000 sedie, posti che si aggiungeranno agli altri 2000 disponibili nella tribuna. Lo spettacolo si avvarrà anche di un grande ledwall centrale e di due laterali, con immagini trasmesse da una regia mobile.

In vista dello spettacolo, Pegna ha avuto anche il parere favorevole dalle Autorità di Pubblica Sicurezza per la sostituzione delle vetrate che delimitano la tribuna dal rettangolo di gioco, oggi deteriorate e non più trasparenti, con una barriera di altezza inferiore, come fatto allo Stadio di Catanzaro nei giorni scorsi per analogo motivo. “Ora si attende – dice Pegna – l’autorizzazione comunale ad effettuare i lavori, che dovrebbero essere realizzati dalla Fc Lamezia Terme, gestore della struttura; l’intervento, oltre ad ammodernare lo stadio in linea con i principali stadi italiani, risanerà un problema di visibilità riscontrato innanzitutto per le partite di calcio”.

Comico, attore, showman, imitatore, cantautore, musicista, cabarettista, sceneggiatore e regista italiano, Luca Medici esordisce su Telenorba con il personaggio che lo rende celebre, Checco Zalone, prima di approdare a Zelig e farsi conoscere al grande pubblico con “Siamo una squadra fortissimi”, un vero e proprio inno dedicato alla Nazionale Italiana di calcio che in quell’anno vince il Mondiale. Nel 2009 esce il suo primo film, Cado dalle nubi, diretto da Gennaro Nunziante. La colonna sonora è composta da canzoni originali: tra queste, “Angela” ottiene la nomination ai David di Donatello. Sempre nel 2009, è sul piccolo schermo con il Checco Zalone Show. Nel 2011 è protagonista del Resto Umile World Tour, a cui segue l’omonimo programma televisivo.

Nello stesso anno, Checco Zalone torna al cinema segnando i primi record al botteghino con Che bella giornata, superati da Sole a catinelle (2013), che risulta il film più visto dell’anno, e da Quo vado? (2016), tuttora il film italiano più visto di sempre al cinema. Zalone esordisce alla regia con Tolo Tolo (2020) che fa registrare il maggior incasso nella storia del cinema italiano nel primo giorno di programmazione. Con Tolo Tolo l’artista pugliese si aggiudica anche i primi due David di Donatello, quello per la Migliore canzone originale (“Immigrato”) e il David dello spettatore.