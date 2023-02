A San Valentino il Milan non tradisce! Serenata Champions nella notte del record di incassi: Tottenham sconfitto 1-0

14 Febbraio 2023 23:12

“Non ti ho tradito“. Splendido lo striscione che i tifosi del Milan espongono a San Siro nella gara che segna il ritorno dei rossoneri agli ottavi di Champions League. Una frase che, nella notte di San Valentino, dopo un inizio di 2023 infernale in cui i ragazzi di Pioli hanno (probabilmente) cestinato l’intera stagione, ha ancora più significato. Nonostante le critiche e le delusioni, i tifosi hanno risposto presente ancora una volta.

San Siro conta 74.000 tifosi e un incasso di 9.133.842 milioni di euro, il più alto di sempre in Italia. E in una notte come questa, il Milan non può tradire. Davanti il Tottenham di Antonio Conte, avversario che tanto da allenatore della Juventus quanto da allenatore dell’Inter evoca solo brutti ricordi. Ci pensa subito Brahim Diaz a scacciarli via: in una delle poche azioni del primo tempo in cui il Milan riesce a sfondare, a inizio gara, Theo Hernandez impegna Foster con un tiro cross dalla sinistra, Diaz si sfionda sul pallone e si vede respingere un tiro a botta sicura dal portiere avversario, sulla respinta si lancia di testa finendo dentro la porta con il pallone al seguito. Gol valido, San Siro esplode!

Poi è una sofferenza (quasi) continua. Il Tottenham fa la partita, i rossoneri si difendono con il coltello fra i denti e cercano di ripartire essenzialmente lanciando palla su Giroud e sfruttando la talentuosa intermittenza di Leao. Tatarusanu risponde presente, la difesa trova nel giovane Thiaw una colonna insormontabile, e dove non si arriva con le buone, qualche giocata di ‘esperienza’ serve a mettere fuori causa il tridente formato da Kane, Kulusevski e Son, raramente pericoloso.

Nella ripresa il Milan trova qualche spazio in più in contropiede ma si divora due grandi occasioni con De Ketelaere e Thiaw, entrambe di testa dal centro dell’area. Il finale è tutto cuore con Giroud che torna continuamente sulla linea dei difensori. Il Tottenham non sfonda. Al triplice fischio San Siro torna a gioire come mai non aveva fatto nel 2023. Un’emozione che solo la notte di San Valentino… pardon, la notte di Champions, può regalare.