“Cercasi commesso volenteroso, astenersi calabresi”: il cartello razzista che scatena l’ira di Parpiglia

20 Febbraio 2023 17:19

Eccone un altro. Qualche giorno fa fu: “non si affittano case a chi non ha un contratto a tempo indeterminato, ancor di più se meridionali”. Questa volta è ancora peggio: “cercasi commesso volenteroso da subito, astenersi calabresi“. A denunciare pubblicamente l’episodio, con tanto di foto nelle sue Instagram Stories, è il giornalista reggino Gabriele Parpiglia, che non le ha mandate a dire al titolare dell’attività. “Da tempo avevo detto stop alle risse social – le parole di Parpiglia – Preferisco quelle in tribunale (tra l’altro giovedì ho vinto una causa contro una persona che mi ha diffamato sui social e ha pagato tutto, soldi dati ovviamente in beneficenza). Però questa frase di merda non passa. Succede a Fai della Paganella che è un comune italiano di 920 abitanti della provincia di Trento. Spero davvero che venga rimossa subito. E spero che chi è stato mandato via, possa riprendere il suo lavoro. Ps: a te che hai chiesto questi requisiti ti dico che è meglio astenersi dagli ignoranti pezzi di merda”.