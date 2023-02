Centro regionale di Farmacovigilanza, assunto nuovo personale

3 Febbraio 2023 13:20

“Dall’1 febbraio scorso ha preso servizio il personale a supporto del Centro regionale di Farmacovigilanza, dopo due anni circa dall’indizione dell’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato all’assunzione a tempo determinato di personale con profilo tecnico-amministrativo. L’avviso, indetto con Ddg n. 11652 del 12 novembre 2020, dopo insediamento del dirigente generale del Dipartimento Tutela della salute e verifica preliminare della documentazione, dalla quale sono emerse non conformità rispetto al Regolamento regionale n. 7/2011 sulle modalità di reclutamento di personale a tempo determinato, nello specifico rispetto all’ art. 6 comma 1 e all’art. 8, comma 3, è stato modificato con Ddg n. 4560 del 27 aprile 2022″. È quanto si legge in una nota del Dipartimento Salute e servizi socio-sanitari della Regione Calabria.

“La Commissione esaminatrice, appositamente nominata, ha concluso le attività di valutazione dei titoli con colloqui finali nel mese di dicembre. Nel mese di gennaio 2023 si è provveduto a convocare i candidati risultati vincitori e a seguito delle opportune verifiche e sottoscrizione dei contratti, in data 1 febbraio è stata effettuata la presa di servizio. Il Centro regionale di Farmacovigilanza, con l’impegno del Settore n. 3 del Dipartimento Tutela della salute cui afferisce, ha comunque garantito nel corso dell’ultimo anno le attività di coordinamento della Rete regionale dei responsabili locali di farmacovigilanza, con istituzione anche delle Rete regionale del dispositivo vigilanza in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto ministeriale del 31 marzo 2022”, conclude la nota.