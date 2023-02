Serie C, Catanzaro sconfitto dalla Viterbese: cade anche l’ultima squadra imbattuta d’Italia

12 Febbraio 2023 19:42

Dopo 26 partite passate senza sconfitte, con all’attivo 22 vittorie e 4 pareggi, si ferma la corsa del Catanzaro dei record. La formazione calabrese, vera e propria schiacciasassi del Girone C di Serie C, si è arresa alla Viterbese nella serata odierna. Penultima in classifica, la squadra laziale si è tolta la soddisfazione di battere la capolista grazie al gol segnato al 16′ da Riggio.

Una sconfitta indolore per il Catanzaro che resta saldamente al comando della classifica con 10 punti di vantaggio su un’altra calabrese, il Crotone. I giallorossi devono dire addio però all’etichetta di unica squadra imbattuta in Italia. Una delusione che i tifosi dimenticheranno volentieri non appena la matematica regalerà loro la certezza della promozione in Serie B.

Risultati 27ª Giornata Serie C Girone C

Domenica 12 febbraio

Ore 14:30

Gelbison-Messina 1-2

Giugliano-Monterosi Tuscia 0-2

Juve Stabia-Taranto 0-0

Latina-Virtus Francavilla 2-1

Monopoli-Turris 2-0

Audace Cerignola-Avellino 3-1

Ore 17:00

Fidelis Andria-Pescara 0-0

Potenza-Picerno 2-2

Viterbese-Catanzaro 1-0

Classifica Serie C Girone C