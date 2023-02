Catanzaro: rompe il vetro di un’auto e ruba una borsa, arrestato

13 Febbraio 2023 12:46

Nel primo pomeriggio dell’8 Febbraio 2023, i carabinieri della Sezione radiomobile di Catanzaro durante un servizio di controllo del territorio procedevano all’arresto di un soggetto classe 1992 per il reato previsto dall’art. 624 e 625 C.P. I militari operanti notavano il suddetto soggetto infrangere il vetro di una macchina di proprietà di una donna classe 1983. Immediatamente dopo aver rotto il vetro dell’autovettura, l’uomo asportava la borsa della donna e si dava precipitosamente alla fuga.

A seguito di un breve inseguimento i carabinieri traevano in arresto il soggetto. L’arrestato a seguito delle formalità di rito è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Il procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari.