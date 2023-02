Catanzaro: presto sarà possibile prenotare on line il proprio posto barca per ormeggiare tutto l’anno al porto

“Dalla prossima settimana sarà attivo un portale web tramite cui si potrà presto prenotare il proprio posto barca, tra i 170 circa disponibili, per ormeggiare tutto l’anno al porto di Catanzaro. E’ questa la modalità operativa che la ditta Carmar ha inteso mettere a disposizione di tutti gli utenti interessati al fine di garantire, in totale trasparenza e comodità, un servizio richiesto e atteso da tempo che l’amministrazione Fiorita ha reso possibile dopo aver chiuso la pagina burocratica della concessione demaniale dello specchio d’acqua interessato per l’installazione dei pontili galleggianti”. A darne notizia il presidente della Quinta Commissione, Raffaele Serò, e la consigliera comunale Daniela Palaia.

“Abbiamo ricevuto oggi l’Amministratore della Carmar Srl, Carlo Tricoli, il quale a seguito della ratifica formale del contratto con il Comune, ha comunicato di aver consegnato lo stesso progetto all’Ufficio delle Dogane per ricevere, presumibilmente in tempi brevi, il definitivo nulla osta per l’avvio dei lavori al Porto. Nelle more dell’installazione dei pontili, già nella prossima settimana potrà essere consultato il portale www.portodicatanzaro.com per prenotare un posto per la propria imbarcazione da diporto ed eventuali altri servizi resi dalla stessa Carmar. Basterà compilare un modulo, indicando le caratteristiche del natante, a cui seguirà il riscontro positivo della ditta e la stipula del contratto di durata annuale con la stessa. I posti disponibili, naturalmente, sono stati suddivisi a seconda delle tipologie e relative dimensioni delle barche. Se tutto andrà come previsto, e condizioni meteo permettendo – concludono Serò e Palaia – entro la fine di Aprile potremo vedere le prime imbarcazioni attraccate al Porto, con le aspettative di una nuova stagione all’insegna del rilancio turistico ed economico”.