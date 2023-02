Caso Cospito, Delmastro in procura: “nessuna violazione del segreto d’ufficio”

17 Febbraio 2023 17:05

Due ore di interrogatorio, davanti al Pm di Roma, per il sottosegretario Andrea Delmastro, esponente di Fratelli d’Italia, nell’ambito dell’indagine che lo vede indagato per rivelazione e utilizzazione del segreto d’ufficio per la vicenda relativa all’intervento alla Camera del vicepresidente del Copasir Giovanni Donzelli sulla vicenda dell’anarchico Cospito.

“Nessuna rivelazione e l’atto non era secretato“, fondamentalmente questo ha ribadito l’esponente del governo di Giorgia Meloni davanti al Procuratore Lo Voi.