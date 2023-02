Caronte & Tourist: l’8 febbraio conferenza di presentazione per gli eventi di Carnevale e Pasqua

4 Febbraio 2023 11:49

“Non solo Messina-Villa San Giovanni”. A riflettori spenti Caronte & Tourist traccia il bilancio di “Onde Sonore”, la tradizionale rassegna di musica, teatro, cabaret ed arti varie che quest’anno – dopo due edizioni a distanza causa pandemia – ha ritrovato la sua naturale location, cioè le navi in navigazione nello Stretto, ma ha ritrovato soprattutto un caloroso pubblico in presenza.

I numeri dell’edizione 2022 di “Onde Sonore” ma anche le iniziative prossime venture previste saranno illustrate mercoledì 8 febbraio a Messina, presso l’auditorium della sede di Caronte & Tourist in Via Ing. Giuseppe Franza 82 nel corso di una conferenza stampa, al quale parteciperanno importanti ospiti e rappresentati delle associazioni benefiche. La conferenza stampa è convocata presso la sede di C&T (Via Ing. Giuseppe Franza, 82) alle ore 11,00 del giorno 8 febbraio.

Proprio grazie al successo della kermesse natalizia, infatti, torneranno per Carnevale e Pasqua gli eventi di Onde Sonore, che quest’anno saranno dedicati al pubblico dei più piccoli e alle loro famiglie con le ormai famose feste bimbi ricche di sorprese e divertimento.