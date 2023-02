Caro prezzi, città a confronto: Reggio e Messina tra le province meno care per la pasta

25 Febbraio 2023 16:57

Con il caro prezzi in tutta Italia si è assistito all’aumento del costo al dettaglio di beni di prima necessità, come pane, pasta e olio. Ma non tutte le città hanno visto impennate vertiginose dei prezzi. Per quanto riguarda l‘olio di semi di girasole, confrontando il prezzo al litro, si nota che le province più care sono: Siracusa 3,80 euro; Genova 3,54 euro; Sassari 3,44 euro; Firenze 3,43 euro; Cagliari e Siena a 3,33 euro. Le province meno care sono invece: Livorno 2,54 euro; Bari 2,55 euro; Palermo e Grosseto a 2,59 euro; Napoli 2,64 euro; Terni 2,67 euro.

Per quanto riguarda la pasta di grano duro, le province con i prezzi più alti sono: Cagliari, Ancona e Udine, a 2,32 euro al kg; Ravenna 2,20 euro; Bologna 2,18 euro; Genova 2,16 euro. Le province meno care per la pasta sono invece Palermo, a 1,46 euro; Siracusa e Cosenza 1,49 euro; Messina 1,56 euro; Catanzaro 1,58 euro; Reggio Calabria 1,63 euro.

Il prezzo al chilo del pane fresco, infine, risulta più alto a Bolzano con 6,21 euro; Venezia 5,91 euro; Ferrara 5,89 euro; Treviso 5,08 euro; Bologna 4,96 euro. Tra le province meno care torna di nuovo Napoli con 2,18 euro; Benevento 2,45 euro; Perugia 2,51 euro; Terni 2,73 euro; Siena 2,82 euro.