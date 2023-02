Caro carburanti, Zavalloni: “ecco quali sono i problemi”

7 Febbraio 2023 09:44

Alessandro Zavalloni, presidente di Fegica, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta da Gianluca Fabi e Emanuela Valente su Radio Cusano Campus.

Sul caro carburanti. “Il problema non sono le sanzioni, il problema vero è che questa situazione continua ad essere inascoltata. Quali sono i problemi del settore? I benzinai furbetti. Il governo non ha trovato niente di meglio che dire che i benzinai sono quelli che speculano anziché dire che il mancato rinnovo delle accise ha fatto rialzare il prezzo. La Guardia di finanza è stata mandata negli impianti mica per cercare chi prende la benzina clandestina, per cercare di capire se sono impianti nelle mani della mafia, mica per andare a trovare quelli che i prezzi al Ministero non li pubblicano, è stata mandata per scovare i benzinai furbetti. Questo significa distogliere l’attenzione. Stiamo qui a parlare delle multe dei benzinai per un cartello e nessuno parla dei problemi strutturali”.

Sul possibile aumento dei prezzi. “Non voglio farmi passare per uno studioso. Le previsioni che erano state fatte sulla data fatidica del 5 febbraio, quando si immaginava una fiammata, non si sono verificate. In realtà i mercati dei prodotti dei prezzi finiti soprattutto del gasolio ha avuto una contrazione. Incassiamo questa buona notizia senza fare previsioni”.