Carnevale, tutto lo spettacolo dei Carri di Acireale: il Papa, Battiato, Mr Bean e la Regina | FOTO e VIDEO

18 Febbraio 2023 21:47

Dici Carnevale e dici Acireale. Come di consueto, anche quest’anno è grande festa di musica, colori, allegria, divertimento in Sicilia. Nella città in provincia di Catania, il Carnevale è già cominciato a inizio mese, il 4 febbraio. Da oggi però parte il weekend clou e come di consueto c’è spazio per la sfilata dei Carri, che si ripeterà domani e martedì. La sfilata è iniziata alle ore 15. A sfilare Carri allegorici, infiorati, gruppi mascherati e maschere isolate in concorso.

Come si può vedere dalle foto a corredo dell’articolo, i temi, i carri e le maschere sono tantissimi. C’è il compianto cantautore catanese Franco Battiato, il Papa che invita alla pace per la guerra e poi Mr Bean e la Regina Elisabetta a rappresentare l’Inghilterra. In basso un video e in alto la gallery con tutte le immagini.