Il Carnevale torna nelle piazze di Fiumara

17 Febbraio 2023 11:25

Dopo anni complicati per l’emergenza pandemica, il Carnevale 2023 torna nelle piazze di Fiumara, “recupera le antiche tradizioni e le veste con gioia del celebrare insieme una festa che affonda le sue radici nel più profondo Folklore del nostro paese, attraverso Mata & Grifone, che sfileranno per le vie del paese ballando la caricatumbula al ritmo dei tamburi. Le due figure eleganti e sinuose, rappresentano la libertà del nostro popolo dalle dominazioni saracene, e sono conosciute semplicemente con il nome di giganti. Che carnevale sarebbe senza prelibatezze e golosità? Ecco allora le chiacchiere, le crespelle, servite calde e croccanti, a cura dell’Istituto Albeghiero-Turistico I.P.ALB.-TUR di Villa San Giovanni, da consumare in cartocci, mentre si fa baldoria in strada e nelle piazze”.

Come scriveva Gianni Rodari:

“Viva i coriandoli di carnevale,

bombe di carta che non fan male.

Van per le strade in gaia compagnia,

i guerrieri dell’allegria.

Si sparano in faccia risate,

con le stelle filanti colorate”.