Carnevale 2023, tutto pronto a Spezzano Albanese (Cosenza): il programma completo

13 Febbraio 2023 17:15

Ritornano i colori, le maschere e l’allegria per il Carnevale 2023 di Spezzano Albanese. Ad annunciarlo è il delegato al Turismo, Spettacolo e Marketing di Spezzano Albanese, Giuseppe Gazzarano, il quale ha lavorato al fine di organizzare il Carnevale nella cittadina arbëreshe. Si parte il 14 febbraio alle ore 17 nella sede del Centro Anziani, con una mostra fotografica organizzata in collaborazione con il Centro Sociale Anziani e dedicata a una figura storica del carnevale spezzanese, l’istrione Mario Caruso. Giovedì 16, ore 18.15 presso Palazzo Luci, sarà la volta della presentazione del libro dal titolo “Un quadrifoglio verde tra le spine”, traduzione da poeti italo-albanesi di Ettore Marino.

Sabato 18, alle 14.30 partendo dalla Villa del Ricordo, ci sarà la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi in maschera e folkloristici, in collaborazione con Arci Nuova, che si snoderà per tutta la Via Nazionale e arriverà in Piazza della Repubblica. Il 19 mattina, alle ore 10 nella villa comunale di Piazza della Repubblica ci sarà il Carnevale dei bambini con la premiazione delle maschere più belle e la medaglia ricordo per tutti i partecipanti. Festa conclusiva prevista lunedì 20 dalle ore 15 presso Piazza della Vittoria, dove si terrà la Sfilata in maschera per bambini con animazione, spettacolo di bolle palloncini e zucchero filato per tutti. Sarà presentata l’associazione “La bottega dei Sogni” che per l’occasione offrirà dolci di carnevale. “Ringrazio – conclude Gazzarano – le associazioni che hanno collaborato, gli uffici e colori i quali si sono adoperati per la riuscita del programma. Auguro alla cittadinanza e ai graditi ospiti un buon divertimento in allegria”.