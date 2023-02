Carnevale 2023 con ASC Reggio Calabria | INFO

16 Febbraio 2023 18:42

Lunedì 20 febbraio, in occasione dei festeggiamenti dei 14 anni di attività di Porto Bolaro, si accenderanno le luci del Carnevale ASC Reggio Calabria. Dalle 16.00 in poi il centro commerciale diventerà un palcoscenico per le allieve delle scuole di danza affiliate ASC, colorandolo con i propri abiti ricchi di tulle, lustrini e paillettes. Le ballerine della ASD Pretty Woman, ASD Educazione Danza, ASD Bailando, ASD Maddys, ASD Jazz Ballet School e ASD Progetto Salsa, con la grazia dei loro movimenti, con la grinta nelle loro acrobazie allieteranno il folto pubblico al ritmo delle musiche rappresentative del periodo più allegro dell’anno. Dal Jazz alla salsa, dalla danza moderna alla contemporanea, le allieve creeranno una atmosfera magica, all’insegna dello sport, divertimento e convivialità.

“Come preannunciato la stagione 2023 sarà ricca di occasioni diverse, tese a soddisfare le passioni ed i gusti del più ampio pubblico possibile” commenta il Presidente Provinciale ASC, Antonio Eraclini “Dall’inizio della stagione abbiamo già avuto modo di coinvolgere target differenti in avvenimenti differenti, dai calcatori amatoriali ai padeliste in campo, dai futuri personal trainer ai legali rappresentanti delle associazioni fuori dal campo. Oggi tocca alla danza in tutte le sue varianti e colori ed il Carnevale non poteva essere occasione migliore. Un ringraziamento particolare va a Filippo De Salvo, Direttore Artistico ASC, che ha coordinato le scuole partecipanti, permettendo il Carnevale ASC. Invito tutti i cittadini ad accompagnare i propri figli, a mascherarsi con loro e partecipare ad un pomeriggio di festa”.

Proseguono, quindi, le attività della ASC Reggio Calabria, dedita ad arricchire l’offerta sportiva nel territorio, per confermarsi anche per il 2023 il punto di riferimento per lo sport in tutte le sue sfumature. Per informazioni su tutte le attività ed affiliazioni scrivere a info@ascreggiocalabria.it oppure visitare la pagina Facebook ed Instagram “ASC Reggio Calabria”.