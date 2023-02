15 Febbraio 2023 14:10

Con il Giovedì Grasso inizia ufficialmente il Carnevale 2023. La tradizione ci porta a Venezia dove, durante questa giornata, in Piazza San Marco veniva svolta una grande festa in onore della vittoria Serenissima contro Ulrico. Per ricordare la storica giornata, venne stabilito che ogni Giovedì Grasso i macellai ed i fabbri avrebbero mozzato le teste ai tori.

In alto una gallery con le immagini più belle per gli auguri di Buon Giovedì Grasso su Facebook e WhatsApp.