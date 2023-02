Carburanti, proseguono i ribassi di benzina e gasolio

24 Febbraio 2023 09:20

Ancora in calo le quotazioni dei prodotti raffinati, ancora in calo i prezzi dei carburanti. Media nazionale della benzina a 1,86 euro/litro, gasolio sotto 1,83 euro/litro. Metano ancora in forte calo a 1,91 euro/kg. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio. stessa mossa per Q8. Per Tamoil il ribasso è di 2 cent/litro.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,860 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,862, pompe bianche 1,856), diesel a 1,828 euro/litro (-3, compagnie 1,831, pompe bianche 1,822). Benzina servito a 2,001 euro/litro (-1, compagnie 2,044, pompe bianche 1,916), diesel a 1,972 euro/litro (-3, compagnie 2,017, pompe bianche 1,883). Gpl servito a 0,808 euro/litro (invariato, compagnie 0,812, pompe bianche 0,804), metano servito a 1,913 euro/kg (-5, compagnie 1,912, pompe bianche 1,913), Gnl 1,780 euro/kg (-2, compagnie 1,811 euro/kg, pompe bianche 1,758 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,940 euro/litro (servito 2,199), gasolio self service 1,911 euro/litro (servito 2,177), Gpl 0,899 euro/litro, metano 1,925 euro/kg, Gnl 1,736 euro/kg.