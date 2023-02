Carburanti, prezzi benzina e diesel in discesa nonostante l’embargo

6 Febbraio 2023 10:42

Da ieri è entrato in vigore l’embargo sui prodotti raffinati russi, ma per il momento la rete carburanti non ne ha ancora subito gli effetti. Tanto è vero che, stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni e Q8 sono scesi di 1 centesimo sul diesel, mentre IP e Tamoil hanno ribassato sempre di 1 centesimo, ma su entrambe i prodotti. In base a quanto indicato dal mercato dei prodotti petroliferi del Mediterraneo che venerdì ha chiuso in forte ribasso. Sul Gpl salgono di 1 centesimo Q8 e IP.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,874 euro/litro (-5 millesimi, compagnie 1,875, pompe bianche 1,871), diesel a 1,914 euro/litro (-18, compagnie 1,899, pompe bianche 1,889). Benzina servito a 2,012 euro/litro (-6, compagnie 2,054, pompe bianche 1,930), diesel a 2,034 euro/litro (-20, compagnie 2,077, pompe bianche 1,949). Gpl servito a 0,794 euro/litro (+1, compagnie 0,803, pompe bianche 0,790), metano servito a 2,019 euro/kg (-40, compagnie 2,025, pompe bianche 2,015), Gnl 2,347 euro/kg (-405, compagnie 2,000 euro/kg, pompe bianche 1,897 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,946 euro/litro (servito 2,207), gasolio self service 1,967 euro/litro (servito 2,231), Gpl 0,888 euro/litro, metano 2,025 euro/kg, Gnl 1,887 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di venerdì: benzina a 581 euro per mille litri (-11 valori arrotondati), diesel a 632 euro per mille litri (-15 valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1309,30 euro per mille litri, diesel a 1249,39 euro per mille litri.