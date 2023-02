Carburanti, nuovi ribassi per benzina e gasolio

2 Febbraio 2023 09:08

Tornano a scendere le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, continuano i ribassi sui listini dei prezzi consigliati. In lieve calo anche le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati del gasolio e del Gpl. Per IP registriamo un ribasso di 2 cent/litro sul gasolio, per Q8 -1 cent su benzina e gasolio e -2 cent sul Gpl, per Tamoil -1 cent sul gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,880 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,882, pompe bianche 1,876), diesel a 1,918 euro/litro (-3, compagnie 1,922, pompe bianche 1,910).

Benzina servito a 2,019 euro/litro (invariato, compagnie 2,060, pompe bianche 1,936), diesel a 2,058 euro/litro (-2, compagnie 2,102, pompe bianche 1,969). Gpl servito a 0,781 euro/litro (invariato, compagnie 0,792, pompe bianche 0,768), metano servito a 2,090 euro/kg (-23, compagnie 2,097, pompe bianche 2,084), Gnl 2,513 euro/kg (-83, compagnie 2,550 euro/kg, pompe bianche 2,485 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,952 euro/litro (servito 2,213), gasolio self service 1,990 euro/litro (servito 2,251), Gpl 0,883 euro/litro, metano 2,136 euro/kg, Gnl 2,552 euro/kg.