Carburanti: Eni ha ritoccato all’insù il prezzo di benzina e diesel

9 Febbraio 2023 09:20

Dinamiche diverse tra le compagnie sulla rete carburanti, a causa dei due rialzi in Mediterraneo che hanno interrotto la serie di quattro ribassi consecutivi. Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana Eni ha ritoccato all’insù di 7 millesimi benzina e diesel. IP e Q8 invece sono scese rispettivamente di 1 e 2 centesimi sul diesel. Tamoil è arretrata invece di 1 centesimo sulla benzina e ha rincarato di 1 centesimo il Gpl. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,866 euro/litro (-3 millesimi, compagnie 1,870, pompe bianche 1,867), diesel a 1,872 euro/litro (-19, compagnie 1,873, pompe bianche 1,870). Benzina servito a 2,007 euro/litro (-3, compagnie 2,049, pompe bianche 1,924), diesel a 2,014 euro/litro (-10, compagnie 2,056, pompe bianche 1,929). Gpl servito a 0,803 euro/litro (+2, compagnie 0,808, pompe bianche 0,798), metano servito a 1,996 euro/kg (+51, compagnie 1,994, pompe bianche 1,998), Gnl 1,850 euro/kg (-13, compagnie 1,876 euro/kg, pompe bianche 1,831 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,941 euro/litro (servito 2,201), gasolio self service 1,947 euro/litro (servito 2,212), Gpl 0,898 euro/litro, metano 1,984 euro/kg, Gnl 1,736 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 599 euro per mille litri (-2 valori arrotondati), diesel a 664 euro per mille litri (+5 valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1326,91 euro per mille litri, diesel a 1281,16 euro per mille litri.