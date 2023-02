Ex Messina, il solito Capuano show: insegue l’arbitro con il cellulare e poi lo lancia in campo | VIDEO

27 Febbraio 2023 12:27

Eziolino Capuano show! Frase già sentita? Sì, frase già sentita. Il vulcanico allenatore campano ha colpito ancora e lo ha fatto ieri, alla fine della partita di Serie C tra il Potenza e il suo Taranto, terminata 1-0 per i lucani. Veementi, però, le proteste dei pugliesi per il gol dell’1-1 annullato all’83’. La punizione di Labriola, infatti, colpisce la traversa e sbatte in campo, oltrepassando la linea, prima che il portiere la blocchi. Per l’arbitro, che in C non può usufruire di Var e Goal Line Technology, la sfera non è però entrata: fallo sul portiere e grandi proteste, ma l’errore del direttore di gara è evidente.

Per questo, al termine della sfida, comincia lo show dell’ex tecnico del Messina, che con il suo smartphone si avvicina all’arbitro e mostra le immagini del gol annullato, prima di scagliare con tutta la sua forza lo stesso telefono a terra. Di seguito il video.