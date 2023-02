Campagna di tesseramento di “Sud chiama Nord”: sabato tappa a Messina

22 Febbraio 2023 17:46

Sud chiama Nord farà tappa a Messina sabato 25 febbraio per la campagna di tesseramento al partito. Dopo Catania, Enna, Trapani, Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa si conclude a Messina. L’appuntamento è alle ore 10:00 a Messina sabato 25 febbraio presso il Ritrovo Fellini di Piazza Duomo per un incontro con la stampa. Alle ore 16.30 è prevista l’assemblea all’hotel Europa per discutere insieme dei prossimi impegni del movimento, anche in vista delle elezioni amministrative che si svolgeranno in diversi comuni della provincia.

All’incontro sarà presente una delegazione della deputazione regionale di Sicilia Vera e Sud chiama Nord per un confronto sull’attività parlamentare e sui prossimi obiettivi.