Calenda sconclusio-NATO: 3 gaffe di geopolitica in diretta tv ed è subito virale | VIDEO

4 Febbraio 2023 13:35

Acceso confronto in diretta tv su LA7, nello studio di “PiazzaPulita”, tra Chiara Appendino e Carlo Calenda. Il tema è la guerra in Ucraina e la necessità di fermare l’avanzata di Vladimir Putin. Il discorso verte sulle prospettive future: se Putin non venisse fermato “seguendo la strategia dei 5 Stelle“, si chiede Calenda, chi sarà il prossimo? Il leader di “Azione” incalza allora la deputata pentastellata con un tris di gaffe.

“Putin, se non viene fermato, quello che succederà la prossima volta sarà un Paese NATO: Kaliningrad, Transnistria, Moldavia“. Se è vero che la NATO guarda con attenzione ai propri ‘confini’, così come la Russia, è anche vero che i 3 elementi citati da Calenda non facciano parte dell’Alleanza.

Kaliningrad è infatti un oblast (provincia) della Russia, istituita nel 1945. La Transnistria è un territorio indipendente dal 1990 (seppur la sua indipendenza non venga riconosciuta dai Paesi ONU), rivendicato dalla Moldavia, ma di fatto controllato dalla Russia. La Moldavia ha chiesto l’ingresso nell’UE, ma non vuole entrare nella NATO. L’intervento, come prevedibile, non è sfuggito alle orecchie attente dei social che lo hanno subito fatto diventare virale.