Calenda e Conte, litigi come a scuola: tra i due volano insulti

7 Febbraio 2023 16:08

Un po’ come a scuola, quando a litigare erano due bambini. Scontro a distanza tra Carlo Calenda e Giuseppe Conte sul tema salario minimo. Il primo ha infatti invitato Bonaccini a lavorare insieme affinché venga introdotto il salario minimo a 9 euro, il secondo si è infastidito in quanto sa di averne parlato per tempo: “Ma cos’è siamo su scherzi a parte? Calenda stamattina si è svegliato?”, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle. Non si è fatta attendere la risposta, su Twitter, di Calenda, che ha insultato Conte: “Caro Giuseppe – ha scritto – queste sono risposte da adolescente capriccioso. Io sostengo la necessità del salario minimo da anni, la differenza è che tu sei stato premier e non l’hai varato. Discutiamone anche con il Pd e altre forze politiche. Seriamente”.

Pronta la controrisposta dell’ex Premier: “Calenda si guardi allo specchio con quel tweet e si riconosca – ha detto a margine di un evento elettorale a Milano – Questa non è politica e io non voglio rispondere agli insulti. Piuttosto è lui l’adolescente capriccioso”. In ogni caso, “se anche lui si è deciso ad appoggiare questa misura che noi sosteniamo da tantissimi anni, potrà aggiungere i suoi voti alla nostra proposta”. Del resto, ha concluso, “io ho presentato un proposta di legge anche in questa legislatura, quindi se arrivano i suoi voti, ben vengano”.