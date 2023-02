Calcio, cambiano i vertici societari alla Virtus Messina: il nuovo organigramma

11 Febbraio 2023 13:15

Nell’ottica di un futuro che miri a raggiungere sempre maggiori obiettivi, la Virtus Messina cambia pelle e snellisce l’assetto societario. Il club peloritano ufficializza il nuovo organigramma. Proprietà: Famiglia Metallo; Team Manager: Franco Ciolino; Allenatore: Antonio Ingemi. Le dichiarazioni di Gianluca Metallo: “Crediamo in questo progetto e faremo di tutto per migliorarci, per portare questa società ad essere un esempio di virtù già da queste categorie dilettantistiche, tenendo conto e calmierando gli esborsi, a differenza di quanto accade nel panorama dell’attuale ‘calcio malato’. Cercheremo, comunque, di fare il massimo per raggiungere importanti traguardi. Abbiamo già accolto in città alcuni sponsor appassionatisi al nostro progetto e siamo aperti ad accoglierne altri che vogliano dare una mano a far crescere e dare un futuro ad una sana società sportiva messinese.”