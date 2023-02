Calabria, respinto il ricorso di Fedele: Talerico entra in Consiglio Regionale

9 Febbraio 2023 15:31

La Corte d’appello di Catanzaro, prima sezione civile, ha rigettato il ricorso della consigliera regionale Valeria Fedele, di Forza Italia, presentato dall’avvocato Oreste Morcavallo contro l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che accoglieva, in primo grado, il ricorso di Antonello Talerico, anche lui candidato di Fi alle elezioni regionali del 2021. Talerico, primo dei non eletti aveva presentato ricorso sostenendo l’ineleggibilità a consigliere regionale di Valeria Fedele a causa del suo incarico di direttore generale della Provincia di Catanzaro e dichiararne la decadenza dalla carica. Con la decisione della Corte d’Appello Talerico, che attualmente ricopre la carica di consigliere comunale di Catanzaro, entra di diritto in Consiglio regionale.