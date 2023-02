Calabria: rinnovato il consiglio direttivo dell’Associazione nazionale sociologi

21 Febbraio 2023 10:14

Si è tenuta lo scorso 13 febbraio 2023 l’Assemblea dell’ANS Associazione Nazionale Sociologi dipartimento Calabria. Nel corso dei lavori sono stati eletti i membri del Consiglio direttivo così composto: Ugo Bianco, Nunzia Saladino, Giovan Batista Mazzei, Valerio Rizzo e Barbara Miceli. Nella prima seduta del neo direttivo, in carica per il prossimo triennio 2023 – 2026, sono state assegnate le cariche sociali. Nel suo discorso di ringraziamento, il neo presidente Ugo Bianco ha riconosciuto il lavoro svolto dal suo predecessore Francesco Rao e dal Consiglio che lo stesso ha presieduto. La volontà del nuovo organo di governo è di non disperdere i risultati raggiunti e di perseguire nuovi obiettivi per la categoria. In particolare la tutela del ruolo del sociologo in vari ambiti della società moderna, con particolare attenzione alla sfera del welfare e della pubblica amministrazione.

“E’ mia intenzione sostenere la crescite dell’associazione – ha dichiarato il neopresidente – aumentando la base associativa, il numero di eventi sociali e le giornate di formazione professionale. L’azione del direttivo dovrà rappresentare le istanze della base associativa nelle diverse situazioni e contesti professionali. Insieme al Consiglio direttivo lavoreremo per individuare e proporre numerose iniziative a favore della maggiore visibilità al ruolo del sociologo”. Si concludono il lavori del nuovo Direttivo con la conferma di Antonio Polifrone Presidente onorario del dipartimento, a cui si aggiunge Francesco Rao con la medesima carica statutaria.