Calabria, presentato il progetto Team FISE “Riders Training”: i cavalieri scelti e il programma

27 Febbraio 2023 16:47

Lo scorso 24 febbraio 2023, alle ore 17:30, presso l’Hub Sport e Salute Cosenza di Piazza Giacomo Matteotti, si è svolta la Presentazione del Programma Formativo stilato in sinergia tra la Federazione Italiana Sport Equestri Comitato Calabria e la Scuola dello Sport di Sport e Salute, coadiuvato da Sport e Salute Calabria, e riservato alle giovani promesse del Team Calabria, cavalieri di età tra i 12 ed i 21 anni, già selezionati per il Progetto Team Calabria 2023. Alla Presentazione è intervenuto in collegamento il Presidente FISE Marco Di Paola, ed erano presenti il Vicepresidente FISE Nazionale Nicola Boscarelli, il Presidente FISE Calabria Roberto Cardona, il Segretario Sport e Salute Calabria Walter Malacrino, la Referente di Progetto e Capo Dip. Promozione Sportiva Roberta Cardona.

In un’ottica di continuo miglioramento tecnico e formativo dei binomi Calabresi del Team Calabria 2023, la formazione, già consolidata e offerta dal Tecnico Federale FISE Magg. Stefano Scaccabarozzi, sarà ulteriormente implementata grazie alla sinergia con la Scuola dello Sport di Sport e Salute, con nuove professionalità, quali un Preparatore Atletico III Liv, Mauro Bruschi, una Psicologa, Dott.ssa Janine Gullo ed un Nutrizionista, Dott. Alessio Calabrò. Nelle giornate del 25 e 26 febbraio 2023, presso il Centro Equestre Rendese, si è svolto il secondo appuntamento del Programma Formativo dove gli atleti hanno avuto modo di approcciarsi alla Preparazione atletica, con il Tecnico Mauro Bruschi, e la formazione tecnica a cavallo con il Tecnico Federale Magg. Stefano Scaccabarozzi. Qui di seguito il programma in allegato.

Cavalieri selezionati nell’ambito del Progetto TEAM FISE CALABRIA: