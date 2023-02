Gravissimo incidente sulla statale 107 in Calabria, 4 feriti e traffico bloccato

4 Febbraio 2023 19:32

La strada statale 107 “Silana Crotonese” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente all’interno della galleria Crocetta, tra i comuni di San Lucido e San Fili, in provincia di Cosenza. Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa con indicazioni sul posto.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto tre veicoli causando il ferimento di quattro persone. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.