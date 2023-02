Calabria, visita speciale: alla Cittadella l’Ambasciatore del Belgio in Italia Pierre Emmanuel De Bauw

19 Febbraio 2023 15:36

“Domani, lunedì 20 febbraio, alle ore 11, la vice presidente Giusi Princi riceverà, in rappresentanza del presidente della Regione Roberto Occhiuto, l’Ambasciatore del Regno del Belgio in Italia Pierre Emmanuel De Bauw, diplomatico di lungo corso e rappresentante permanente presso l’Agenzia delle Nazioni Unite. L’ambasciatore, per la prima volta in Calabria, sarà accolto nella sede della Cittadella a Catanzaro. L’incontro è aperto agli organi d’informazione che potranno accedere al piano decimo dalle ore 10,45″. E’ quanto si legge in una breve nota pubblicata dal sito ufficiale di Regione Calabria.