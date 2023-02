20 Febbraio 2023 18:05

Un giovane di 33 anni e’ stato trovato morto nella tarda serata di ieri in una casa a Marano Marchesato, nel cosentino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cosenza che ha avviato le indagini per accertare le cause della morte. Sul corpo del ragazzo ci sarebbero segni di violenza nonché una macchia di sangue presente sul terreno in cui è stato rinvenuto. Il fatto è avvenuto in un rudere del piccolo comune delle Serre cosentine.