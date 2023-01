Buon 1° Febbraio 2023: IMMAGINI, FRASI, VIDEO più belli da condividere oggi su Facebook e WhatsApp

1 Febbraio 2023 00:00

Buon 1° Febbraio 2023. Questo mese è il secondo dell’anno secondo il calendario gregoriano e conta di 28 giorni (29 negli anni bisestili). Il nome del mese deriva dal latino “februare”, che significa “purificare” o “un rimedio agli errori” dato che nel calendario romano febbraio era il periodo dei rituali di purificazione, tenuti in onore del dio etrusco Februus e della dea romana Febris. Oltre al ventinovesimo giorno degli anni bisestili, in alcuni paesi è esistito anche un 30 febbraio: è stato introdotto in Svezia nel 1712 e in Unione Sovietica nel 1930 e 1931.

Ecco una selezione di video, frasi, citazioni, aforismi (in basso), immagini, (nella gallery in alto) da condividere su Facebook e WhatsApp per augurare ad amici, familiari o colleghi il “Buon inizio di Febbraio 2023″.

Ecco FRASI, CITAZIONI, AFORISMI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

A febbraio meritiamo tutti una sorpresa e un batticuore,

un lembo di cielo e delle nuvole da inseguire,

la carezza di un vento distratto

e il primo fiore che non ti aspetti.

(Fabrizio Caramagna)

Febbraio è un mese di languori, il cuore del mondo è greve, ignaro ancora dell’inquieto aprile e del vigoroso maggio.

(William Somerset Maugham)

Come si allungano le ore

di luce, com’è ingordo Febbraio

di oro torbido e di vita

allo stato nascente

di rami germinanti dal niente

su cui si apriranno dei fiori

dicendoci che è possibile riavere

dal niente, forme, profumi, colori.

(Giuseppe Conte)

Ogni anno, mentre scopro che Febbraio

È sensitivo e, per pudore, torbido,

Con minuto fiorire, gialla irrompe

La mimosa.

(Giuseppe Ungaretti)

Febbraio.

Quel raggio di sole che ti cade addosso attraverso l’aria fredda e sembra dire “va tutto bene. Sta arrivando la primavera”.

(Fabrizio Caramagna)

Il sole di febbraio si insinua nei rami e tinge i germogli e gonfia le le foglie che sono dentro.

(William C. Bryant)

Il grande lavoro inizia. Febbraio decifra, scava il passaggio. Rende percepibili i primi segni della primavera. La pozzanghera vuole farsi cielo, l’albero vuole farsi poesia. Nella pupilla dei bucaneve si leggono i primi messaggi di luce.

(Fabrizio Caramagna)

Le tarde giornate di febbraio… ora, finalmente,

si può pensare che

i guai dell’inverno sono passati;

così fiero è il cielo e così morbida l’aria.

(William Morris)

Dammi la mano, febbraio, proviamo a saltare subito alle conclusioni di questo inverno.

(Fabrizio Caramagna)

Dimenticò – o finse di dimenticare – che a febbraio arrivavano le piogge, e che febbraio era il mese delle iniziazioni.

(Bruce Chatwin)

Cominciò febbraio e questo suo cominciare contagiava tutto. Ogni cosa prese il vizio di cominciare ininterrottamente.

(Viola Di Grado)

Come al gioco del nascondino, le primule sono bambine nascoste nel gelo e sentono che Febbraio le sta cercando e tra poco dirà: “Trovate!”

(Fabrizio Caramagna)

Posa la tua mano

lentamente sul petto della terra e senti respirare

i nomi delle cose che lì stanno

crescendo: il lino e la genziana, la verzura odorosa

e le campanule blu; la menta profumata per

le bevande dell’estate e l’ordito delle radici di una

pianticella d’alloro che si organizza come un reticolo

di vene nella confusione di un corpo.

Mai la vita

è stata solo inverno.

(Maria do Rosário Pedreira)

Chi vive sempre nel calore e nella pienezza del cuore e per così dire nell’aria estiva dell’anima, non può immaginarsi il misterioso rapimento che afferra le nature più invernali, che vengono eccezionalmente toccate dai raggi dell’amore e dal tiepido soffio di un solatio giorno di febbraio.

(Friedrich Nietzsche)

Febbraio di cristallo, tutto brilla,

volano i passeri con piume d’argento.

Celeste fisarmonica anche l’anima

oltre i monti si espande.

(Maria Luisa Spaziani)

Che ti mormora il sangue negli orecchi e alle tempie

quando è là di febbraio che nel bosco

ancora risecchito corre voce

d’una vita che ricomincia.

(Mario Luzi)

In febbraio la vita era immobile.

Gli uccelli non volevano volare e l’anima

grattava il paesaggio come una barca

gratta il pontile cui è ormeggiata.

(…)

Un giorno giunse qualcosa alla finestra.

Il lavoro si arrestò ed io alzai lo sguardo.

I colori ardevano. Tutto si voltò.

La terra ed io balzammo l’una contro l’altro.

(Tomas Tranströmer)

Poi malgré tout è fine febbraio o marzo:

la primavera non c’è ancora,

c’è, trepidante, quella luminosa nebula,

quel fuoco bianco nell’aria,

quella velatura bianca e argento,

tutto ciò che desidera il senso ci sia

in questa piega dell’anno, tutto.

(Mario Luzi)

Oggi è scirocco giallo di coriandoli,

già verzica la scorza, in capriole

vanno nubi arlecchine.

(Maria Luisa Spaziani)

Bene tu fai, Amore, a celebrare la tua festa solenne nel virginal Febbraio.

(Coventry Patmore, Giorno di San Valentino)

Febbraio viene a potare la vite

con le dita intirizzite:

senza guanti ed ha i geloni

ed un buco negli zoccoloni.

(Gianni Rodari)

Per San Valentino, primavera sta vicino.

(Proverbio)

Febbraio con la sua durata anomala è la zeppa per non far traballare l’anno.

(Followfabrizio, Twitter)

Febbraio è sbarazzino.

Non ha i riposi del grande inverno,

ha le punzecchiature,

i dispetti

di primavera che nasce.

Dalla bora di febbraio

requie non aspettare.

Questo mese è un ragazzo

fastidioso, irritante

che mette a soqquadro la casa,

rimuove il sangue, annuncia il folle marzo

periglioso e mutante.

(Vincenzo Cardarelli)

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp: