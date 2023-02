16 Febbraio 2023 10:34

E’ salito sul tetto d’Europa di braccio di ferro a Rumia, in Polonia, ed è vice campione mondiale dopo la gara svoltasi a Dieppe, in Francia. Quest’anno, il giovane Francesco Corrado andrà in Finlandia a difendere il titolo di campione europeo Ifa Euro Armwrestling. Molte aspettative sono riposte nel giovane e talentuoso Corrado, che vuole continuare a tenere alta l’attenzione e il nome della sua terra in Europa e nel mondo in questa disciplina.