Comune di Bova e scuola di Musica “Verdi” di Reggio Calabria unite in favore della cultura

7 Febbraio 2023 15:49

Comune di Bova e scuola di Musica “Giuseppe Verdi” di Reggio Calabria unite in favore della cultura. Si amplia il novero delle collaborazioni per l’amministrazione comunale bovese che, nell’ambito dell’accordo di programma siglato qualche giorno addietro con la Casa Editrice “Città del Sole”, apre alla cultura ed alla tradizione musicale attraverso il coinvolgimento della scuola di musica Giuseppe verdi di Reggio Calabria.

“A qualche giorno dalla conferenza stampa di presentazione della sinergia tra noi e la casa editrice guidata da Franco Arcidiaco – spiega il Vicesindaco Gianfranco Marino – aggiungiamo un altro importante tassello che va a comporre un più articolato mosaico in direzione di un percorso che vuole avvicinare il nostro Comune ma più in generale il territorio metropolitano alla Città. Il coinvolgimento della scuola di musica “Verdi” -prosegue Marino – si sostanzierà in un affiancamento nella realizzazione di tutta una serie di iniziative che, partendo da quelle messe in cantiere con Città del Sole, si estenderà a tutte le altre che abbiamo in mente di realizzare lungo tutto l’arco dell’anno. Nel presentare l’iniziativa con la casa editrice, abbiamo fatto riferimento ad appuntamenti che partendo dalla presentazione di volumi, da incontri e dibattiti, potessero estendersi anche a reading e momenti artistici, all’interno dei quali la musica si colloca in primo piano. L’idea di regalarci un ampio spettro di collaborazioni sul territorio metropolitano – conclude Marino – sta raccogliendo sempre più consensi ed a tal proposito vorrei ringraziare il maestro Sergio Romeo, per la sensibilità e la disponibilità dimostrate nel cogliere unitamente al valore pratico rappresentato dalla possibilità di valorizzare tanti giovani talenti musicali, anche quello simbolico di un ragionamento in ottica metropolitana che aiuti a ragionare superando steccati fisici e culturali”.