Blanco a Sanremo come Will Smith agli Oscar: deve essere espulso? La scelta di Amadeus

8 Febbraio 2023 15:20

Il giorno dopo del ‘Blanco gate‘ a Sanremo è il momento di fare i conti con attacchi, domande e richieste di chiarimenti. Tutto legittimo, sia chiaro, le polemiche per la scenata del cantante che ha distrutto la scenografia dell’Ariston ce la porteremo dietro per un bel pezzo. Il giovane artista si è scusato sui social ma forse non si è pentito fino in fondo.

In molti hanno sottolineato la gravità del gesto, paragonandolo a quanto fatto da Will Smith durante la notte degli Oscar. L’attore americano, in quel caso, tirò uno schiaffo a Chris Rock per difendere l’onore della moglie, verso la quale il comico aveva rivolto una battuta poco lusinghiera. Seppur ingiustificabile, la reazione di Will Smith aveva una logica dietro, quella di Blanco, come ammesso dallo stesso artista, è stata detta dalla sua ‘follia’. Quindi, se Will Smith è stato espulso per 10 anni dall’Academy, la stessa sorte dovrebbe toccare a Blanco per il Festival?

La domanda è stata rivolta in conferenza stampa al direttore artistico Amadeus che ha risposto così: “non ho una risposta, devo andare di pancia. Personalmente credo che non potevamo prevedere la reazione di Blanco. Non me la sento, magari sbagliando, a dire che Blanco non deve più far parte del Festival nei prossimi anni. Lo conosco da quando ha 18 anni e ho sempre trovato un ragazzo educato e rispettoso, ieri per me è stata una sorpresa, ma non me la sento di dargli una punizione“.