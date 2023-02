Bit di Milano, il presidente Mancuso: “Calabria straordinaria mette a disposizione dell’umanità un grande patrimonio di cultura e natura”

13 Febbraio 2023 16:56

“La Regione punta sull’internazionalizzazione dell’offerta turistica e del suo prestigioso patrimonio artistico, architettonico, paesaggistico ed enogastronomico. L’impegno è teso a riposizionare la Calabria nell’immaginario collettivo, anche irrobustendo la filiera dell’accoglienza, per agevolare la fruizione dei suoi beni culturali e naturalistici, assicurando i servizi pubblici di supporto”.

L’ha detto il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, intrattenendosi alla Bit di Milano, con operatori del settore di tutte le province calabresi.

Ha aggiunto: “L’obiettivo è anche far riscoprire la Calabria quale meta suggestiva che arricchisce la conoscenza dei viaggiatori di tutta Europa, com’è accaduto nei secoli scorsi, quando il viaggio associava scoperta dei paesaggi e analisi del costume, storia e antropologia”.

Sottolinea Mancuso: “La sinergia tra la Regione con gli operatori del settore, è decisiva, per intercettare la domanda del turismo tradizionale e di quel turismo esperienziale, in forte crescita, che coinvolge i turisti in una serie di attività che creano connessioni a livello emotivo, spirituale, sociale e intellettuale”.

Per il Presidente del Consiglio regionale: “In una manifestazione in cui sono presenti i maggiori player di settore in Italia e nel mondo e le offerte dei principali vettori e tour operator, la Regione ha realizzato una presenza significativa delle proprie eccellenze con uno stand tra i più belli della Fiera. Con l’Italia al quarto posto nel mondo per i flussi di turismo internazionale e con entrate pari a 21,3 miliardi di euro, in crescita del 22,7% sul 2020, la Calabria ha le carte in regola per intercettare turismo, far conoscere i propri punti di forza e creare nuove opportunità di sviluppo sostenibile e occupazione”.