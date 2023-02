Bit di Milano: Elisabetta Gregoraci protagonista in un trailer sulla Calabria dal Pollino allo Stretto | VIDEO

14 Febbraio 2023 12:56

E’ stato presentato ieri alla Bit di Milano in anteprima il trailer del corto diretto dal regista Giacomo Triglia e girato in Calabria. È Elisabetta Gregoraci ad accompagnarci in un road movie “Verso Sud”, dal Pollino allo Stretto. La colonna sonora è “Da cielo a cielo” di Dimartino.

La realizzazione del corto d’autore è stata promossa dalla Fondazione Calabria film commission nell’ambito del progetto Calabria Straordinaria, si tratta di una delle tante iniziative che la Fondazione sta portando avanti per la promozione del cineturismo: questa estate, sempre in Calabria, tra Gerace e Scilla, è stato realizzato il videoclip musicale “Alla Salute” di Jovanotti, diretto sempre da Triglia.