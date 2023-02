Bimbo di 3 anni si spara e muore: la pistola era sul comodino di casa

17 Febbraio 2023 14:17

Un bambino di tre anni ha trovato una pistola, era liberamente appoggiata sul comodino di casa, si è sparato ed è morto. La tragedia si è consumata in Florida e riporta alla mente tutte le situazioni simili che accadono in America per cui è possibile tenere liberamente armi in casa. Il luogo della tragedia è Deland, nord di Orlando. Secondo la ricostruzione di uno sceriffo, il bambino era stato affidato alla sorella di 16 anni dai genitori, che erano andati al supermercato. E’ stata proprio la ragazza ad avvertire il 911: “il mio fratellino si è sparato, c’è sangue dappertutto”.

Il padre del bambino è un agente carcerario, ma pare non si trattasse di pistola di servizio. E non è chiaro come la pistola possa essere rimasta lì, considerando che la famiglia la tiene in una cassaforte. “Questo non sarebbe mai dovuto succedere”, ha aggiunto lo sceriffo che per il momento non ha fatto nessuna incriminazione, ricordando che legge in Florida prevede che in caso di incidenti con le armi di bambini si debba aspettare sette giorni per eventuali arresti. Lo sceriffo, infine, ha rivolto un appello alle famiglie che possiedono armi a tenerle sotto chiave: “se avete figli piccoli, anche teenager, dovete tenerle chiuse”.