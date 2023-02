Miracolo in Siria, bimba nasce sotto le macerie del terremoto: il video virale commuove il web

7 Febbraio 2023 17:54

In mezzo alle lacrime e alla tristezza di queste ore, anche una notizia che commuove il web. A Jandairis, città della Siria duramente colpita dal terremoto, una bambina è nata proprio sotto le macerie del sisma, tra le rovine di un edificio. L’hanno scoperta i soccorritori, durante le operazioni di salvataggio: la piccola era ancora legata al cordone ombelicale della madre, che purtroppo però è deceduta. La bambina è l’unica sopravvissuta della famiglia dopo il crollo del palazzo di quattro piani. La madre è riuscita a resistere per ore sotto le macerie e poi a dare al mondo la piccola. “Abbiamo sentito un rumore mentre stavamo scavando, abbiamo ripulito e trovato questa piccolina, grazie a Dio. La bimba aveva ancora il cordone ombelicale attaccato alla madre. L’abbiamo tagliato e mio cugino l’ha portata in ospedale”, ha reso noto un testimone.

Il video, che postiamo di seguito, è diventato virale e ha commosso il web. Si vede un uomo che porta via la neonata coperta di polvere in mezzo alle macerie, mentre un altro gli lancia una coperta per coprirla. La piccola è stata portata in ospedale nella vicina città di Afrin, dove è stata messa in un’incubatrice e sottoposta a fleboclisi per ingerire vitamine. Le sue condizioni sono stabili, hanno riferito i medici.