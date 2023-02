Biglietto unico treno-bus per raggiungere la Valle dei Templi: “occasione importante”

13 Febbraio 2023 14:12

Arrivare in treno alla stazione centrale di Agrigento e da lì raggiungere in autobus direttamente la Valle dei Templi, tutto con unico biglietto integrato. Questo sarà possibile a partire dal 16 febbraio grazie all’accordo siglato tra TUA (Trasporti Urbani Agrigento) e Trenitalia.

“Il biglietto intermodale combinato – spiega Samuela Scelfo, presidente di TUA – rappresenta una importante novità per il territorio. Il primo in Italia per innovazione tecnologica. L’integrazione del sistema di bigliettazione elettronica dell’azienda di trasporto agrigentina e Trenitalia consentirà il riconoscimento e la validazione dei titoli di viaggio mediante le moderne validatrici installate a bordo dei propri autobus. Un modo concreto per fare rete a beneficio di tutto il territorio agrigentino”.