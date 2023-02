12 Febbraio 2023 20:15

Silvio Berlusconi torna a parlare del conflitto russo-ucraino, dopo aver votato per le elezioni regionali a Milano, esprimendo posizioni contro il leader ucraino Volodymyr Zelensky

Dopo le parole del leader di Forza Italia, interviene Palazzo Chigi: “il sostegno all’Ucraina da parte del Governo italiano è saldo e convinto, come chiaramente previsto nel programma e come confermato in tutti i voti parlamentari della maggioranza che sostiene l’Esecutivo”.