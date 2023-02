Berlusconi attacca Zelensky, le precisazioni di Forza Italia

12 Febbraio 2023 21:45

In merito alle dichiarazioni di Silvio Berlusconi, dopo aver votato per le elezioni regionali a Milano, contro il leader ucraino Zelensky,Forza Italia precisa: “il sostegno del presidente Berlusconi in favore dell’Ucraina non è mai stato in dubbio. Ha solo espresso la sua preoccupazione per evitare la prosecuzione di un massacro”.

“Il presidente Berlusconi non ha mai nominato Putin, dal quale ha più volte sottolineato di essere rimasto deluso, ha solo spiegato che che nessuno è esente da responsabilità”, conclude la nota degli azzurri.