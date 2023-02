Basket, Gold & Gold Messina corsara: batte il Gravina e dedica la vittoria a Rossana Libro

5 Febbraio 2023 10:52

Vince e convince la Gold & Gold Messina, che dedica il successo del PalaCus alla cara Rossana Libro, per anni collaboratrice della Basket School, prematuramente scomparsa venerdì sera. Con una prova autoritaria la formazione peloritana supera agevolmente lo Sport Club Gravina con il punteggio di 84-52 e allunga la striscia vincente. Adesso sono sette le affermazioni consecutive ottenute dalla squadra allenata da Pippo Sidoti, che aggancia, anche se con una gara in più, la terza posizione in classifica occupata dalla Fortitudo Messina, prossimo avversario al PalaMili. Quella con gli etnei era una gara temuta alla vigilia, ma sul campo i giallorossi hanno risposto alla grande, comandando il gioco e mandando a segno sette giocatori, dei quali cinque in doppia cifra. Top scorer degli scolari Mihael Linde, autore di 22 punti (quattro triple), Ivan Zivkovic 14 (3 triple), Lorenzo Tartamella 12 punti e 11 rimbalzi, Paolo Mancasola 11 punti e 10 assist, Cristiano Scimone 10 (2 triple). Si è fermato a quota 9, con 5 rimbalzi e 4 assist, Leonardo Di Dio, penalizzato inizialmente dai falli; a segno anche il ritrovato Andrea Maddaloni con 6 punti e 10 rimbalzi.

A parte i primi minuti in cui il team allenato da coach Guadalupi ha giocato alla pari (8-9) grazie alle giocate di Lalic ed Oluic (alla fine saranno loro i migliori marcatori degli etnei con 17 e 18 punti), una volta trovato il ritmo in attacco, la Gold & Gold Messina ha preso il sopravvento sugli avversari. Con un break 10-0 ha svoltato la partita, chiudendo in vantaggio il primo periodo sul 13-22. Protagonisti Linde, Zivkovic e Tartamella con l’ottima regia di Mancasola, mentre Di Dio. costretto a sedersi in panchina per due penalità, viene ben sostituito da Scimone. Nel secondo periodo la musica non cambia, i peloritani mantengono le loro percentuali al tiro, limitando in difesa i padroni di casa che con Oluic, Lalic ed Alì tengono botta fino al 22-30. Un nuovo break di 9-0 confezionato da Scimone (5), Tartamella e Zivkovic, spacca definitivamente il match. Messina tocca il +20 e chiude in vantaggio il primo tempo sul 25-44.

Nel secondo tempo i ragazzi di Pippo Sidoti rimangono concentrati e il vantaggio aumenta considerevolmente. Mancasola gestisce alla sua maniera il gioco e spacca la difesa etnea con penetrazioni vincenti. Linde mette punti pesanti, Scimone si fa vedere anche in difesa e fa il suo in attacco. Tartamella comanda nel pitturato e Messina vola sul +30 (35-65) con Maddaloni dalla lunetta. Alla mezzora il vantaggio dei messinesi è di 28 punti (38-66), per Gravina è notte fonda nonostante gli sforzi dei soliti Lalic, Oluic e di Santonocito. Nell’ultimo quarto i peloritani gestiscono il vantaggio con estrema sicurezza. Le triple di Zivkovic, Linde e i canestri di Leo Di Dio consentono di raggiungere un massimo vantaggio di 37 punti sul 43-80. Nel finale Gravina riduce lo svantaggio, coach Sidoti da spazio agli under Freni e Stroscio. Finisce 52-84: missione compiuta al PalaCus per gli scolari. Adesso l’attenzione si sposta al derby di domenica prossima la PalaMili, per quella che dovrà essere una festa di sport per il basket messinese.

Sport Club Gravina – Gold & Gold Messina 52-84

Parziali: 13-22, 12-22 (25-44), 13-22 (38-66), 14-18

Sport Club Gravina: La Mantia R., Barbera, Lalic 17, Spina 2, Santonocito 7, La Mantia G. 1, Privitera, Alì 4, Oluic 18, Zambataro, Magrì 3.

Allenatore: Giuseppe Marchesano

Gold & Gold Messina: Maddaloni 6, Obtsoe, Freni, Di Dio 9, Scimone 10, Stroscio, Tartamella 12, Linde 22, Mancasola 11, Zivkovic 14, Cordaro. Allenatore: Pippo Sidoti

Arbitri: Cappello di Porto Empedocle e Barone di Palermo